Detalhes adiam oficialização de Bruno Costa no FC Porto

Médio tem tudo apalavrado para regressar à casa de partida. Oficialização nos próximos dias.

A ausência de Bruno Costa foi um das mais notadas do arranque dos trabalhos de pré-temporada do FC Porto, mas o regresso a casa após um ano e meio de ligação ao Portimonense continua de pé.

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, existem alguns detalhes no negócio que ainda necessitam de acerto e isso levou ao adiamento da oficialização do médio, que já tem tudo apalavrado com os dragões para a assinatura de um contrato válido para as próximas cinco épocas. O processo conhecerá alguns desenvolvimentos nos próximos dias, pelo que o jogador deverá surgir no Olival para treinar durante a próxima semana.

Até que que chegue o dia pelo qual tanto espera, Bruno Costa continuará a trabalhar com o auxílio de um treinador pessoal, porque pretende causar boa impressão a Sérgio Conceição logo desde o primeiro dia. O médio, que na última época assumiu um papel de destaque ao serviço do Paços de Ferreira, já publicou vários algumas imagens do trabalho que tem desempenhado neste período, algum dele na companhia de Fernando Andrade, que já se apresentou ontem no Olival.