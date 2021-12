FC Porto no clássico: Otávio e Vitinha alinham no exorcismo de Taremi

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto, na vitória por 3-1 no clássico com o Benfica.

Diogo Costa 6

Sem culpas no golo sofrido, negou outro a Yaremchuk aos 33" e é ele quem lança Manafá no lance que antecede o 1-0. Depois, aplicou-se aqui e ali, como na estirada em que agarra um remate de Taarabt, aos 81".



João Mário 5

Everton colocou-lhe algumas dificuldades no arranque, mas acertou agulhas e começou a subir. Numa dessas incursões, ficou lesionado e teve de sair, aos 29".



Mbemba 6

Sem Pepe, tem assumido o comando da linha recuada, sem complicar. Fez um corte preciso sobre Rafa, aos 39", e aos 44" bloqueou um tiro de João Mário na área. Manteve os níveis de concentração na linha recuada.

Fábio Cardoso 6

Esteve uns furos abaixo em relação ao clássico anterior, mas somou vários cortes ao longo dos 90". No golo do Benfica, foi apanhado no um para um com Rafa. À meia-hora de jogo viu o amarelo.



Zaidu 7

Confirmou o belo momento que atravessa. Imparável no sprint, como se viu aos 19" e 33". Aqui e ali, deixou a defesa descompensada à conta dos raides no flanco, mas compensou com um corte providencial, aos 63", quase em cima da linha de golo.



Vitinha 8

Começa a ser difícil encontrar adjetivos que qualifiquem a importância de Vitinha no jogo deste FC Porto. A assistência para Taremi, aos 69", foi o corolário de nova exibição de gala, a temporizar o jogo a meio-campo e a tomar, invariavelmente, a decisão certa. A defender, está cada vez mais incisivo.



Uribe 6

Não foi o jogo mais exuberante do colombiano, mas não se lhe pode apontar nada em termos de compromisso. Com o Benfica reduzido a dez, ficou com a tarefa facilitada.



Fábio Vieira 7

As permutas com Taremi serviram para criar confusão na defesa do Benfica. Os sinais de perigo aos 3" e 29" antecederam o golo inaugural, aos 34". Para ser perfeito, faltou largar a bola mais cedo num par de ocasiões.



Pepê 7

Na estreia a titular na Liga, coube-lhe a missão ingrata de render Díaz, mas fê-lo com distinção. Marcou um golo que lhe foi invalidado, mas, aos 36", apareceu fulminante a cabecear para o 2-0. Foi alternando os bons momentos com alguma desatenção, mas participou nos melhores desenhos ofensivos. Sentiu a aprovação do Dragão quando saiu (83").



Taremi 7

Não há mal que sempre dure: aos 69", depois de duas boas ocasiões falhadas, pôs fim ao jejum que o atormentava, ao surgir isolado na cara de Odysseas. Depois de trabalhar muito, foi rendido aos 83", sob um coro de aplausos.



Manafá 6

Dificilmente podia ter entrado melhor. Foi rápido a executar o lançamento que originou o 1-0, soltando Otávio no segundo golo. Cumpriu a defender e viu o azar bater-lhe à porta aos 60", saindo de maca, na sequência de uma queda.



Corona 6

O Ben fica já estava com menos um quando entrou e teve como missão fechar o flanco direito. Cumpriu sem problemas.



Francisco Conceição 5

Lançado para dar vivacidade às alas, foi mais um a integrar a procura de mais golos.



Toni Martínez 5

Tocou de cabeça para soltar Zaidu, aos 85".



Sérgio Oliveira 5

Garantiu que a capacidade de luta no miolo não baixasse.

A FIGURA