Treinador do FC Porto disse estar desiludido com as opções que tomou para o jogo com o Marítimo.

Na conferência de imprensa após a derrota por 3-2 com o Marítimo, Sérgio Conceição disse não estar surpreendido com a forma como o Marítimo se apresentou em campo, deixando críticas a Lito Vidigal por ter dito aos jogadores maritimistas para "se deitarem no chão". O técnico do FC Porto admitiu ainda estar desiludido pelas escolhas que fez para este encontro.

"Não, não estou nada surpreendido. Ouvi o Lito Vidigal dizer aos jogadores para se deitarem no chão. E o quarto árbitro também ouviu. É a forma como ele organiza as equipas e como tenta conquistar pontos"

"Se estou desiludido? Estou comigo. Quem os mete a jogar sou eu. Estou desiludido com as escolhas que fiz." Essa conversa vou ter dentro do balneário, na análise que faço ao jogo. Olhamos muito para o que fazemos de bem e, principalmente, menos bem. Durante a semana vamos ter tempo de analisar as coisas que não fizemos e devíamos ter feito.