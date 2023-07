Desejos de Xavi tiram espaço a Nico González e cenário de empréstimo ganha força

Cenário de empréstimo do alvo do FC Porto ganha força com a iminente aquisição de Oriol Romeu. Como se não bastasse, o treinador do Barça ainda quer outro reforço para o miolo

Identificado pelo FC Porto como alvo para reforçar o meio-campo, Nico González vê a porta de saída do Barcelona abrir-se cada vez mais. Os catalães têm alinhavada a contratação de Oriol Romeu ao Girona e, se isso não fosse suficiente para encurtar a margem de manobra do jogador cogitado pelos dragões, Joan Laporta anunciou, ontem, que Xavi Hernández pediu a contratação de mais um médio.

Joan Laporta revelou que o técnico dos "blaugrana" pediu a contratação de dois centrocampistas, cenário que deixaria o setor sobrecarregado. Valência e Bétis vão acompanhando o desenrolar da situação

"Disse-nos que já consegue competir assim, mas também que é preciso ir buscar um médio para o lugar do Busi [Sergio Busquets] e ainda outro, se possível", revelou o presidente "culé" em entrevista ao jornal "Mundo Deportivo". Assim, o empréstimo de Nico é um cenário que vai ganhando força.

Como O JOGO escreveu em tempo oportuno, Sérgio Conceição conta receber duas caras novas para o miolo - Alan Varela é outro nome em cima da mesa - e a hipótese de rumar ao Dragão alicia o médio de 21 anos, que vê com bons olhos a possibilidade de atuar na Liga dos Campeões, um trunfo a favor dos portistas. Xavi assumiu publicamente o desejo de contar com Nico González no arranque de época do Barça - algo que se verificou -, mas as movimentações no setor intermediário do campeão espanhol complicam a missão de afirmação do jovem centrocampista.

O processo de definição do futuro de Nico está nas mãos de Jorge Mendes e o FC Porto não está sozinho na corrida. O Bétis, mas principalmente o Valência, estão em cima de todos os desenvolvimentos. O jogador, recorde-se, esteve cedido ao clube "che" na última temporada, onde deixou boas impressões. Contudo, a Imprensa espanhola associou ontem outro médio do Barcelona, Pablo Torre, aos valencianos, algo que poderia fechar essa via para González. Os próximos dias deverão trazer novidades.