"Desejo todo o sucesso ao FC Porto, espero que façam um excelente jogo na Supertaça"

Foi um dos jogadores que mais fez suspirar os portistas. A O JOGO recorda a passagem por Portugal quando era uma das mais proeminentes promessas mundiais; Estreou-se, precisamente, numa Supertaça ganha ao Benfica com um golo de Quaresma. Diego não esquece a importância de ter entrado com o pé direito e fica a torcer pela repetição do "filme".

Afastado do futebol, desde o início do ano, saindo em grande e amplamente titulado no Flamengo, onde venceu duas Libertadores nos cariocas, Diego Ribas, agora com 38 anos, confessou em conversa com o O JOGO "gozar o melhor momento da vida", feliz em administrar palestras, dinamizar um "podcast" e dirigir uma escola para desenvolvimento de atletas. Depois de 21 anos como profissional, uma carreira próspera de títulos e mediatismo, Diego recorda a sua estreia na Europa patrocinada por todo o auge e envolvência de um FC Porto campeão europeu com Mourinho.

Desfazia-se a equipa que havia levado o Dragão ao topo e entravam novos artistas no elenco. Diego chega para ser o novo rei do meio-campo, após Deco, estava a batuta da equipa entregue a Víctor Fernández. Tinha 20 anos e em 2004 era apontado como uma das maiores promessas mundiais pelo que fazia no Santos ao lado de Robinho. A estreia foi em agosto diante do Benfica, numa Supertaça Cândido de Oliveira, decidida por Quaresma, em Coimbra.