Sérgio Conceição disse que "ouviu dizer" que podia ter chegado mais cedo ao Dragão

Sérgio Conceição tem mais um ano e meio de contrato com o FC Porto e garante que não está a pensar no futuro. "Sou tão focado no momento... Neste momento, estou no balneário de sonho. É a realidade. Não gosto de programar", frisou, revelando que, para si, "o melhor campeonato do Mundo é o alemão". Conceição disse que "ouviu dizer" que podia ter chegado mais cedo ao Dragão, mas garantiu que nunca foi "desenfreadamente à procura de nada, nem com projectos de longa duração" na sua carreira. A verdade é que está na terceira temporada no banco portista e aproveitou para fazer um balanço.

"Desde que comecei aqui, o FC Porto tem 208 pontos e o Benfica 207. A hegemonia não é tudo o que se fala. Em determinado momento, sentiu-se a insatisfação dos adeptos, mas é importante perceberem o que é o FC Porto de há dois anos e meio e nos quatro anteriores, em que se perdeu um pouco a identidade. Fomos extremamente competitivos em todas as competições", apontou, antes de falar no título perdido para o Benfica em 18/19. "Lutámos contra um rival extremamente forte em tudo o que envolve o futebol. Não posso esquecer como perdemos o campeonato passado", atirou, aproveitando para contextualizar alguns episódios, como a ida de Militão para o banco no clássico com o Benfica. "Saiu com amigos e chegou quase de manhã. Não podia metê-lo com um comportamento do género", explicou, apontando outros jogos que considerou decisivos.

"Em Alvalade, o Bruno Fernandes devia ter sido expulso, aos 44". Com o V. Guimarães há um golo limpo do Pepe. Houve demérito nosso, a começar por mim, mérito do adversário, a começar pelo Bruno Lage, mas depois houve uma grande fatia decidida por lances em que os árbitros erraram, como em Vila do Conde, em Braga, na Vila da Feira. Muitos jogos, em que o adversário ganhava por 1-0 e via-se com decisões a seu favor mal validadas pelo árbitro ou peloo VAR- e não vi ninguém vir justificar o que quer que fosse". Conceição admitiu ainda ter ganho um jogo com um erro. "Com o Santa Clara possivelmente é falta do Corona".

DECLARAÇÕES AO CANAL 11