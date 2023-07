"Desde a entrada do Conceição no FC Porto que se vê o ADN a que estávamos habituados"

ENTREVISTA, PARTE IV - No primeiro regresso ao Dragão, em 2015, Varela viu um clube diferente. Sérgio Conceição corrigiu.

A última etapa de Silvestre Varela no futebol deu-se no FC Porto B, numa "decisão fácil". "Estava na B SAD e chegou o momento em que queria vi para junto das minhas filhas. Temos a vida toda aqui. Rapidamente disse que via com bons olhos", explica o antigo extremo, que tinha muito presente ao que ia. "Nunca alimentei a expectativa de ir à equipa principal. Fui para a equipa B com o objetivo de ajudar os mais novos e eles sim, a partir dali, poderem ter oportunidades de equipa A. Eu já tinha tido a minha chance, a vez passou e a minha função era ajudar os mais jovens. Correu muito bem", resume, com esperança num futuro risonho no Olival: "Há muitos jovens com muita qualidade. Depende deles, da forma como gerirem as suas carreiras. O jogador precisa de descansar e alimentar-se bem, de fazer um trabalho específico para prevenção de lesões, e as pessoas que estão à volta podem ajudar."

Quando Varela teve o primeiro regresso ao FC Porto, em 2015/16, notou "muitas ideias e hábitos diferentes" no clube. "Lopetegui quis mudar à maneira dele, fazer o que acreditava e isso todos respeitámos, mas claro que o FC Porto tinha rapidamente de voltar a ser aquele clube com entrega que se vê hoje com o Sérgio Conceição. Desde a entrada dele que se vê o ADN a que estávamos habituados. O FC Porto que não desiste e se, não for a bem, a bola tem de entrar a mal. O Sérgio trouxe de volta esse espírito", encerra.