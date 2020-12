"Desculpa de cansaço? Somos o FCPorto, não nos desculpamos com o cansaço"

Médio brasileiro Otávio analisou com frieza a vitória do FC Porto sobre o Tondela, por 4-3, este sábado, no estádio do Dragão. Apesar de ter permitido a reação ao adversário e estar à beira de ceder o empate no final do jogo, portista destacou importância dos três pontos para a equipa na competição.

Análise do jogo:​ "O ​​​​​​jogo parecia fácil, mas sabemos que não há jogo fácil na I Liga. Poderíamos ter matado o jogo antes, mas eles [Tondela] chegaram três vezes, e quatro no final [bola na barra da baliza na compensação], e fizeram três golos. Precisamos melhorar essas coisas, mas o que vale são os três pontos".

Cansaço: "Sim, existe, mas isso não pode ser desculpa. Somos o FC Porto e vamos sempre entrar para ganhar. Não tem desculpa de cansaço. Fizemos um bom jogo fora os três golos (sofridos) e temos que melhorar nos erros para no próximo jogo estarmos melhores".

Análise da classificação: "Como eu disse antes: valeu pelos três pontos. Temos bons jogos que não conseguimos vencer e conquistar os três pontos e outros que são menos bons que conseguimos os três pontos".