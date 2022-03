Descanso de Taremi está agora nas mãos de Dragan Skocic

Iraniano está em isolamento profilático por ter acusado positivo à covid-19 e falha o jogo com a Coreia do Sul, mas pode ter de jogar com o Líbano, dia 29.

Impedido de alinhar no dérbi com o Boavista e de viajar para a seleção do Irão por ter acusado positivo à covid-19, Taremi está afastado do jogo com na Coreia do Sul, marcado para quinta-feira, mas ainda não é garantido que seja poupado para o encontro seguinte, frente ao Líbano, agendado para o próximo dia 29. Tudo vai depender da decisão do selecionador Dragan Skocic.

Taremi recebeu o teste positivo no dia do jogo com o Boavista e entrou de imediato em isolamento profilático, estando em condições de voltar ao trabalho no próximo sábado.