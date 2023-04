"Mourinho via as outras equipas e dizia: 'Não jogam um c...'"

Derlei em entrevista ao programa "Hora dos Craques", de Maniche e Miguel Marques Monteiro, no Porto Canal.

A famosa história da casa com paredes feitas de areia do mar: "Eu já tinha comprado, não tinha o que fazer. Passado uns tempos começo a ver umas coisas ali e acolá e a pensar que podia arranjar. Mas começam a aparecer muitas. A meio do ano a minha esposa disse-me para procurarmos outra. Entretanto, o Pepe estava a chegar ao FC Porto e eu disse-lhe para ir lá dar uma olhada [risos]. 'Ninja, gostei da casa, mas o preço...' Se não estiver enganado, o Pepe ainda tem a casa, embora não viva lá."

Planos para o futuro: "Terminei o Nível III e o projeto é voltar ao futebol como treinador. Tirei o curso no Peru. O curso da confederação brasileira não é reconhecido pela UEFA."

Impacto de José Mourinho: "Mourinho foi o treinador que mais potenciou as minhas capacidades. Sentia-me tranquilo com ele no FC Porto, mas mesmo no Leiria, quando jogávamos em 4x4x2, ele dava-me liberdade, não estava limitado a um pedaço do campo. Todas as vezes que o reencontro é um abraço muito forte de agradecimento. Posso dizer com todas as palavras que foi o meu pai no futebol, abriu-me as portas."

Mentalidade vencedora: "O Mourinho sempre teve a confiança lá em cima, mas também teve sempre os pés no chão. Via as outras equipas a jogar e dizia: 'Não jogam um c...' [risos]. Também colocava travão e dizia: 'Não pensem que são os melhores do mundo. Temos boa equipa e podemos jogar de igual para igual com qualquer um'. Com a amizade que adquirimos, por mais que um colega te pudesse dar uma fala mais áspera dentro do campo, não era com falta de respeito e quando saíamos do campo acabava. Ninguém queria sair da equipa e quem estava fora queria entrar."