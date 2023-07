Derlei avalia avançados do FC Porto: "Têm de provar que são o melhor ataque da Liga"

Ex-dragão Derlei incita os homens-golo do FC Porto a provarem que formam "o melhor ataque da Liga" e vinca que só Taremi "tem lugar cativo". Em exclusivo a O JOGO, o "Ninja" deixa as decisões nas mãos de Conceição, mas admite que a quantidade de avançados disponíveis pode abrir espaço a variações. Reforço Fran Navarro está aprovado.

O último sábado foi um dia em cheio para os avançados do FC Porto. Toni Martínez (2), Taremi e o reforço Fran Navarro picaram o ponto na goleada (4-0) aplicada ao Cardiff, já depois de, durante a manhã, Evanilson ter voltado à ação e aos remates certeiros no jogo-treino com o Imortal.

Sinais de pontaria afinada deixados por quem arca com a maior fatia de responsabilidade na hora de alvejar a baliza e que levam Derlei, especialista certificado do golo, a antever uma corrida feroz a cinco - também há Namaso - pelas duas vagas que, normalmente, Sérgio Conceição reserva para os dianteiros.