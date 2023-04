Dérbi entre FC Porto e Boavista com 42 mil bilhetes vendidos

Dragões recebem os axadrezados no próximo domingo, num dérbi relativo à 30.ª jornada da Liga Bwin.

O FC Porto informou que já foram vendidos 42 mil bilhetes para o dérbi frente ao Boavista, que terá lugar no próximo domingo, às 18h00, no Estádio do Dragão.

Este dérbi da Invicta será relativo à 30.ª jornada da Liga Bwin.