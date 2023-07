Depois do Sporting, Van Ewijk é associado ao FC Porto

Nos Países Baixos dizem que o FC Porto está interessado no lateral direito do Heerenveen.

Milan van Ewijk estará a ser cogitado pelo FC Porto, já depois de ter sido um dos alvos do Sporting para a lateral direita. De acordo com o jornal neerlandês Leeuwarder Courant, os dragões estão a seguir o jogador de 22 anos, que foi também alvo de sondagens por parte do Anderlecht, Coventry City e Augsburgo.

O internacional sub-21 pelos Países Baixos tem contrato com o Heerenveen até junho de 2025. Em 2022/23 participou em 40 jogos (seis golos e três assistências).