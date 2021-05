"Depois disto o ministro da Educação e o secretário de Estado só podem demitir-se"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, utilizou o Twitter para criticar a presença de público na final da Liga do Campeões no Dragão e os benefícios fiscais dados à UEFA pelo Governo

"Depois disto o ministro da Educação e o secretário de Estado da Juventude e Desporto só podem demitir-se. A falta de vergonha desta gente faz com que hoje tenha havido um jogo com milhares de pessoas e amanhã há um jogo de basket a que nem os familiares dos atletas podem assistir", publicou Francisco Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, no Twitter, para criticar a presença de público na final da Liga do Campeões no Dragão e os benefícios fiscais dados à UEFA pelo Governo.

Além da crítica pelo facto da temporada 2020/21 da Liga NOS não ter tido adeptos, o diretor portista volta a falar de "milhões retidos de IVA" reclamados pelo FC Porto junto das Finanças. "Ao FC Porto não devolvem os milhões retidos de IVA mas a UEFA lá voltou a ter todos os benefícios fiscais a que os portugueses nunca têm direito. O desporto precisa de outra gente, que fale verdade e defenda os clubes portugueses", pode ler-se.

Antes, Francisco J. Marques, reforçou a crítica às promessas do Governo aquando do anúncio da Liga dos Campeões no Porto. "Disseram que os adeptos dos finalistas da Champions vinham em bolha, mas todos os portugueses viram que não houve bolhas nenhumas e que os responsáveis mentiram ao país. Oxalá o preço destas falsidades não seja muito alto"