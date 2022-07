Depois de Sérgio Oliveira e Diogo Leite, FC Porto fica com cinco casos para resolver

Loum, Baró, Nakajima, Carraça e João Pedro ainda não foram colocados.

Resolvidas as situações de Sérgio Oliveira e de Diogo Leite, a SAD portista ainda tem mais cinco jogadores que não fazem parte dos planos de Sérgio Conceição para colocar até ao final do mercado: Loum, Baró, Nakajima, Carraça e João Pedro.

O médio senegalês deverá regressar a Espanha, onde atuou ao serviço do Alavés; Baró encontra-se a trabalhar com a equipa B e, ao que tudo indica, será emprestado a um emblema da Liga BWin, podendo inclusive ser incluído nas negociações por André Almeida ou outro jogador que interesse aos dragões.

O Portimonense tem as portas abertas para manter Nakajima, mas o elevado salário e o facto de metade do passe pertencer ao Al Ain complica as coisas. Carraça deve continuar por Portugal e João Pedro no Brasil.