Depois de Evanilson e Baró, Sérgio Conceição cede mais dois jogadores ao FC Porto B

Sérgio Conceição cedeu Sarr e Carraça para o jogo desta tarde em Mafra. Romário e Evanilson também vão.

Malang Sarr e Carraça serão novidades absolutas no FC Porto B no jogo desta segunda-feira com o Mafra (17 horas, Canal 11) com claro destaque para o francês, emprestado pelo Chelsea, que tem jogado com alguma regularidade na formação principal. A dupla junta-se a Romário Baró e Evanilson, também "dispensados" por Sérgio Conceição a António Folha. No caso dos dois últimos, porém, isso já aconteceu. Aliás, foram decisivos no triunfo da jornada passada diante do Covilhã.

A ideia de Sérgio Conceição é oferecer minutos aos jogadores que mais os necessitam e manter as opções do plantel principal preparadas para serem chamadas a qualquer instante. Com 13 jogadores em compromissos internacionais, Pepe e Marcano lesionados, poucos sobravam para emprestar à formação secundária. Especialmente entre os que têm jogado menos, pois Loum, João Mário e Fábio Vieira, por exemplo, estão ao serviço das respetivas seleções nacionais.

O treinador aproveita para dar minutos aos que têm jogado menos e não beneficiaram de chamadas às seleções. De uma assentada, está também a tentar auxiliar a equipa B que luta para não descer

A chamada de Sarr não deixa, no entanto, de ser surpreendente, até por não ser um ativo do clube. O francês conta 19 jogos na formação principal e jogará no eixo defensivo, num esquema com três centrais. Já Carraça, que na equipa A disputou apenas dois desafios, ocupará a única vaga disponível na B para jogadores com mais de 23 anos. No passado, Cláudio Ramos e Marcano beneficiaram dessa norma para somar algum tempo de jogo. O lateral deve jogar na posição de origem. Se assim for, Rodrigo Conceição deverá subir a extremo. Mas também pode alinhar como médio, posição que mais vezes ocupou na carreira. Quanto a Romário Baró, há muito que não é opção na Liga NOS.

E Evanilson viu-se ultrapassado recentemente por Toni Martínez. Os dois foram figuras principais na vitória sobre o Covilhã da jornada anterior, a primeira desde novembro. Os dragões estão em último lugar na II Liga, lutam para não descer e, se vencerem esta tarde, saem finalmente da zona de descida, onde estão há muitos meses.