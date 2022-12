Depois da tripleta no relvado, Sérgio Conceição pode chegar ao tetra nos Dragões de Ouro

Gala que distingue as figuras que se destacaram no universo portista é palco para o treinador aspirar a novo recorde. À boleia da tripleta nacional, Sérgio Conceição tem tudo para ser o Treinador do Ano e levar para casa o quarto Dragão de Ouro, algo que só Pinto da Costa também poderia igualar esta noite.

A 35.ª edição dos Dragões de Ouro realiza-se esta noite, numa cerimónia com convidados, mas à porta fechada (transmissão no Porto Canal, a partir das 20 horas), que vai consagrar personalidades individuais e coletivas que mais contribuíram para o sucesso do clube em 2021/22. Ao contrário de edições anteriores, a lista de "dragonados" não foi divulgada com antecedência pelo que só durante a gala, que se realiza no Dragão Arena, se saberá quem sucede a Moncho López como treinador do ano, a Sérgio Oliveira como futebolista do ano ou a Amaro Antunes (ciclismo) como Atleta do Ano.

No caso do banco, atendendo às conquistas do futebol, que fez a tripleta - Campeonato, Taça de Portugal e Supertaça - não será uma surpresa se Sérgio Conceição levar para casa o seu quarto Dragão de Ouro, o terceiro enquanto técnico (depois de 2018 e 2020). "Sei que ele tem o objetivo de ganhar tantos Dragões de Ouro como o número de filhos que tem, que são cinco. Espero que seja o segundo de uma série de cinco", atirou Pinto da Costa na cerimónia de há dois anos. A confirmar-se a distinção esta noite, Conceição assinará mais um recorde, passando a ser o portista com mais "estatuetas", uma vez que em 1998 já tinha recebido a distinção de Futebolista do Ano. Nem Pinto da Costa (Dirigente do Ano em 1986, Dragão de Honra em 1997 e 2013) terá tantas, a menos que também seja distinguido hoje.

Além disso, Sérgio poderá igualar Ljubomir Obradovic, do andebol, que também foi eleito Treinador do Ano por três vezes: em 2010, em 2013 e em 2014. O sérvio, porém, não tem nenhum enquanto atleta.

Devido ao calendário desportivo desta época, que condensou os jogos até ao Mundial, a gala, habitualmente realizada em setembro ou outubro, teve de ser adiada para a segunda metade dezembro. Olhando para a prestação dos jogadores, há vários candidatos a receberem distinções. Diogo Costa, Otávio, Pepê e Taremi serão os mais evidentes. Curiosidade ainda para se saber quem rende Francisco Conceição como Atleta Revelação do Ano e sucede a Fernando Gomes como Dirigente do Ano.

Nesta que será a primeira edição dos Dragões de Ouro depois do falecimento de Fernando Gomes é bem possível que antigo goleador seja apontado como a Recordação do Ano.