Declarações de Sérgio Conceição no final do Juventus-FC Porto (3-2), que permitiu aos dragões qualificarem-se para os quartos de final da Liga dos Campeões

Jogo: "Tenho um grupo de jogadores bravos, que interpretaram da melhor forma o que tínhamos para o jogo, perante uma grande equipa de altíssimo nível. Tínhamos de estar preparados para sofrer, mas também para criar dificuldades à Juventus. Fomos uma verdadeira equipa, os jogadores estão de parabéns. Fizemos um trabalho fantástico e não é fácil. Depois da expulsão do Taremi, fomos buscar aquilo que é o ADN do FC Porto. Uma determinação no jogo... O que não é fácil. Estávamos a perder 2-1, mas nunca deixámos de acreditar. Esse é o verdadeiro ADN do FC Porto."

Estratégia para jogar com menos um: "Não. Nunca preparamos a equipa para ficar reduzida. Até porque neste período temos sido mais massacrados com essas expulsões e, principalmente, em dois jogos em Portugal custaram-nos resultados positivos. Hoje tiveram uma inteligência... Às vezes para além do espírito de sacrifício também queremos essa inteligência para perceber o que o adversário está a fazer. Era preciso estarmos precavidos para isso. É normal sofrer contra uma equipa destas, mas de realçar que para além disso criámos oportunidades para fazer golos."

Fase de prolongamento: "Disse que era preciso além da organização, ir buscar um bocadinho mais de cada um. A sua essência, é a paixão que eles têm pelo jogo e o estarem também a jogar os oitavos de final de uma Liga dos Campeões. Eu sei que em Portugal foi muito pouco publicitado o facto de estarmos nos oitavos de final da Liga dos Campeões e a defrontar uma equipa como a Juventus, dando uma olhadela aos jornais, hoje, se não estivesse com muita atenção às pequenas letras não sabia que o FC Porto jogava hoje em Turim com a Juventus. Mas é isso. É dessas situações que também encontramos essa força. Na região norte, no FC Porto e que, no fundo, faz orgulhar todos os portugueses."