Dembelé vai orientar o FC Porto: a história do fiel adjunto que dispensa publicidade

Chamado a render o castigado Sérgio Conceição com o Vizela, o Siramana Dembelé tem uma história de vida feita de superação constante. Assinou o primeiro contrato aos 25 anos, teve Ribéry como colega, ordenados em atraso em Setúbal e concluiu a carreira aos 32. Desde 2012 que faz a ponte entre Sérgio e os departamentos de observação.

O castigo de Sérgio Conceição e Vítor Bruno obriga Siramana Dembelé a subir ao palco contra o Vizela, num papel para o qual se começou a preparar há mais de uma dezena de anos, mas que só agora experimentará oficialmente.

Habituado a estar com o intercomunicador na bancada, a comunicar com o banco, oferecendo a Conceição e a Bruno uma perspetiva mais elevada da movimentação da equipa, o francês, de 46 anos, ficará encarregue de dar as indicações para o relvado, do qual se despediu com 32 anos, depois de uma carreira curta mas sempre a subir.