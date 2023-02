"Dembelé disse que eu era a cara do FC Porto? É o presidente, desde sempre"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do ​​​​​​​FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Académico de Viseu, na quarta-feira (20h45) e relativo aos quartos de final da Taça de Portugal.

Dembelé disse que o Sérgio Conceição era a cara do FC Porto: "Ai dele se não dissesse... [risos]. O que ele queria dizer era a cara da equipa técnica. A cara do clube é o presidente, desde sempre. Não confundamos as coisas. Sou um simples empregado do FC Porto, faço o meu trabalho, tento da melhor forma. Sou bem pago para fazer o que tenho dado ao clube e tenho pena de não ter conseguido mais. O grande líder à frente desta enorme instituição é o nosso presidente. Não há há caras secundárias. É o presidente acima de tudo. Os nossos demonstram como o clube é enorme".

Sequência de jogos igual à da Taça da Liga. Assinava por baixo a repetição dos resultados e exibições? "Assinava por baixo o resultado. As exibições? Também... Não acredito que se ganha por acaso quando duas equipas se defrontam. Tem de haver mérito em coisas positivas. Ao jogar amanhã com o Ac. Viseu, sabemos que vai ser um campo difícil. Não vão ver ali obra, mas não me parece que o relvado esteja em excelente estado. Também não me parece que haja nota artística, porque o Clóvis marcou um golaço ao Benfica B e um jogador pode sacar essa nota, mas não me parece que aconteça. Não sendo eu resultadista... Ou melhor sou, mas não só. Olho para a vitória como essencial, mas juntar a isso qualidade de jogo é algo que quero e gosto. Já presenteámos os adeptos com exibições fantásticas, mas nem sempre é possível, mediante as dificuldades que aparecem".