Defesa virou bloco de betão e FC Porto estabeleceu série inédita na era Conceição

Azuis e brancos só sofreram um golo em 2023, no melhor registo entre as principais ligas europeias. Em nove jogos, apenas o Famalicão marcou ao FC Porto, na goleada por 4-1 no Dragão. Benfica e Inter, adversário na Champions, são os que mais se aproximam, numa série inédita com Conceição.

O ano virou com a defesa do FC Porto muito bem protegida. Desde o início de 2023, nos nove encontros que disputou entre campeonato, Taça da Liga e Taça de Portugal, os dragões sofreram apenas um golo - no triunfo por 4-1 frente ao Famalicão.

Entre as principais ligas europeias, é um número sem igual e até é o Benfica quem mais se aproxima: na quinta-feira, em Braga, sofreu o terceiro golo do ano. A seguir aos portugueses, e olhando às médias, o melhor registo é do Inter, iminente adversário dos azuis e brancos na Liga dos Campeões: sofreram cinco golos em nove partidas.