Defesa põe trancas à baliza de Diogo Costa: uma comparação com a última época

Em seis jornadas, o FC Porto contabiliza apenas três golos sofridos, menos seis do que em semelhante período na temporada transata.

A melhoria está à vista e os números não deixam enganar: nas seis jornadas já disputadas, o FC Porto sofreu apenas três golos, distribuídos por Famalicão, Marítimo e Sporting, um progresso acentuado em relação a igual período do ano passado, em que os dragões encaixaram nove golos que custaram duas derrotas.

Agora, com a baliza quase trancada mais a eficácia no ataque, o resultado são mais quatro pontos conquistados do que em 20/21 com o mesmo número de rondas. Importa ainda salientar que os três golos sofridos pelo FC Porto no campeonato perfazem o segundo melhor registo na "era Conceição", somente atrás de 2017/18 quando os dragões permitiram somente um golo.