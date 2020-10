"Decididamente, Danilo será jogador do PSG em definitivo"

Daniel Lorenz, empresário do ex-capitão do FC Porto, falou sobre a transferência para o PSG.

O Paris Saint-Germain pagou quatro milhões de euros ao FC Porto pelo empréstimo de Danilo e, no final da época, deverá pagar mais 16 milhões mediante o cumprimento de objetivos. Algo que, de acordo com o empresário do médio português, vai "decididamente acontecer".

"Em condições normais seria impossível fazer o negócio por estes valores, que foram tornados públicos pelo FC Porto, mas garanto que, no final da época, a transferência será feita por 16 milhões", assinalou Daniel Lorenz, em entrevista ao portal Goal, prosseguindo:

"O valor está ligado a diferentes fatores de desempenho, mas posso garantir que estas condições são bastante razoáveis e que [a transferência] vai, decididamente, acontecer. Danilo vai ser jogador do PSG em definitivo", asseverou, antes de recordar as palavras de Pinto da Costa sobre a transferência do internacional luso.

"O presidente disse que era uma das últimas oportunidades para o Danilo sair depois de cinco anos no clube. Ele tinha uma cláusula de rescisão elevada, de 60 milhões, mas as condições foram as certas, no momento certo. Foi uma oportunidade para toda a gente. Se não tivéssemos avançado, o FC Porto podia acabar por pedir os 60 milhões mais tarde. Expliquei isso ao PSG e eles fizeram um bom trabalho", rematou Lorenz.