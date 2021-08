"De volta com os nossos e para os nossos": de Pepe a Otávio, as reações dos jogadores do FC Porto

FC Porto triunfou sobre o Belenenses, por 2-0, no início da Liga Bwin.

O FC Porto iniciou no domingo a Liga Bwin da melhor forma, com um triunfo sobre o Belenenses, por 2-0, no Estádio do Dragão. Toni Martínez e Luis Díaz marcaram os golos portistas, mas vários foram os jogadores a recorrer às redes sociais para assinalar a vitória na estreia no campeonato, que ficou marcada pelo regresso dos adeptos ao estádio.

Veja as publicações dos dragões:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Otávio Monteiro (@otaviomonteiroo)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Toni Martínez (@antoniomtnez_29)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pepe (@official_pepe)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Francisco Conceição (@francisco.conceicao7)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Evanilson (@evanilsonlima99)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por zaidu_m3 ⚽️ (@zaidu_m3)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sérgio Oliveira (@sergioliveira27)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Costa (@bruno7costa)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pepê (@pepe)