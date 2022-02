De truta a tubarão: FC Porto entra na Liga Europa com estatuto reforçado

FC Porto entra na segunda prova mais importante da UEFA com estatuto reforçado. Entre os participantes, só Barça e Sevilha têm mais títulos. Dragões procuram atingir pela primeira vez a final da competição após caírem da Champions e perderem 9,6 M€. A verba só poderá ser recuperada tirando bilhete para Sevilha, palco da final e cidade de boa memória.

A "frustração de não estar na Liga dos Campeões" dificilmente desaparecerá para Sérgio Conceição, como o próprio admitiu na quarta-feira, mas o FC Porto entra na Liga Europa com uma história e um estatuto a defender.

O clube azul e branco é o segundo com mais encontros efetuados na UEFA (415) entre os participantes, só atrás do Barcelona (580), e despe a pele de truta na liga milionária para vestir a de tubarão nesta prova também à boleia das conquistas continentais que tem no currículo.