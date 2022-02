De olho na Lázio, FC Porto voltou ao trabalho no Olival: confira as notas do treino

Dragões voltaram aos treinos após a folga concedida no pós-clássico.

Dois dias depois do empate (2-2) com o Sporting, no Dragão, e após um dia de folga concedido por Sérgio Conceição, o plantel do FC Porto começou este domingo a preparar a receção à Lázio, marcada para quinta-feira (20h00) e referente à primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Manafá, que continua a fazer tratamento à lesão sofrida em dezembro (à qual foi operado), é o único nome que consta no boletim clínico. Gonçalo Borges, extremo da equipa B, voltou a juntar-se aos trabalhos da formação principal.

Os dragões têm nova sessão de treino agendada para as 10h30 de segunda-feira, no Olival. De recordar que, devido a castigos decorrentes do jogo com o Atlético de Madrid, em dezembro último (derrota azul e branca por 1-3), Marchesín e Wendell não estarão entre as opções para o duelo com os italianos.