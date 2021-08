De novo o rumor Mbemba: proposta ficará aquém das pretensões do FC Porto

Central mais uma vez associado ao Galatasaray.

O interesse do Galatasaray em Mbemba voltou a ser notícia na Turquia, pelo facto de o clube de Istambul se ter libertado das amarras do fair-play financeiro da UEFA e ter agora maior capacidade para investir.

Segundo vários meios de comunicação turcos, Fatih Terim terá pedido o congolês ao presidente do clube, Burak Elmas, que tentaria agora negociar com o FC Porto. A proposta que tenciona apresentar será a rondar os oito milhões de euros, que ficam aquém dos 15 milhões de euros que os azuis e brancos estão a pedir pelo jogador.

Apesar de o central ter o estatuto de titular, os portistas não colocam de parte uma venda, já que Mbemba se encontra na reta final do contrato e paira no ar o risco de sair do clube como jogador livre.