De mais utilizado a suplente do FC Porto: Manafá tenta embalar na Taça

Ausência dos internacionais durante grande parte da preparação aproxima o camisola 18 do onze. Já passaram seis jogadores pelas laterais e Wilson, sempre à esquerda, lidou com contextos distintos

No que à utilização diz respeito, Wilson Manafá foi de mais a menos. É uma conclusão simples que se retira da comparação da época passada para a atual: o lateral-direito terminou 2020/21 como o jogador mais utilizado do plantel do FC Porto e, por enquanto, está entre os três que menos tempo de jogo acumularam.

É neste sentido que a partida da Taça de Portugal, frente ao Sintrense, daqui a uma semana, ganha relevo para Manafá, que deverá ter oportunidade de ser titular, com João Mário, Corona e Nanu ausentes em grande parte da preparação. Não sendo, em perspetiva, um dos jogos mais desafiantes para os dragões, o lateral seguramente tentará marcar pontos, até porque Sérgio Conceição já deixou claro que a exigência frente a adversários de escalões inferiores é a mesma de sempre.