Sérgio Oliveira fez apenas 62 minutos com o Belenenses e 9' com o Famalicão

Gorada a hipótese de sair, Oliveira apresenta-se de "cabeça limpa", beneficiando do trabalho feito no Olival na paragem para as seleções. Grujic também espreita a estreia, mas Bruno Costa parece seguro

Uribe vai chegar "em cima da hora" do clássico e desgastado depois de três jogos pela Colômbia e viagens intercontinentais, devendo perder o lugar que tem sido seu no meio-campo ao lado de Bruno Costa.