"David Carmo tem tudo para dar a volta, vai singrar novamente"

David Carmo trocou o Braga pelo FC Porto, mas a primeira temporada não correu da melhor maneira. No entanto, o defesa-central "vai dar a volta" à situação, aprendendo com o primeiro ano nos dragões, acredita o antigo companheiro de equipa na formação bracarense Reko Silva.

O médio Reko Silva, que foi capitão de equipa na formação do Braga e partilhou balneário com jogadores como David Carmo, Trincão, Pedro Neto, Francisco Moura, Vitinha e Álvaro Djaló, entre outros, realça e lembra, em entrevista a O JOGO, aqueles que sempre mais impressionaram no quotidiano bracarense.

"Era fácil olhar para o talento de Trincão, Neto, Moura ou Álvaro Djaló, rendiam muito! Tive a sorte de conviver com esses e muitos outros", elucida, olhando aos momentos mais específicos de David Carmo e Vitinha, que se procuram afirmar no FC Porto e Marselha.

"O Carmo sempre se destacou pela qualidade que tem e por ser muito alto, de pé esquerdo. Tem tudo para dar a volta a esta época menos conseguida e conhecendo como o conheço, sei que vai retirar muitas aprendizagens e singrar novamente", argumenta, desviando olhar para o avançado que trocou o Braga pelo Marselha em janeiro.

"É só uma questão de adaptação, porque além da pessoa humilde que é, é um jogador resiliente e com espírito de sacrifício enorme", comenta Reko, não esquecendo Francisco Moura, que esteve cedido pelos guerreiros ao Famalicão, e Samuel Costa, em destaque no Almería, de Espanha.

"Provou, claramente, que pode ser um jogador importante no Braga na época que se avizinha, é veloz e com características muito diferenciadas. O Samuel surpreendeu-me imenso, um crescimento incrível! Tornou-se um pêndulo no meio-campo do Almería e hoje é alguém para outros voos", explica, confiante numa temporada extraordinária de Álvaro Djaló.

"O Álvaro é um trunfo pela sua irreverência e espontaneidade. Ao fim de uma época de adaptação mas, de certa forma, de afirmação, não tenho dúvidas que o Álvaro pode rebentar na nova temporada, ser decisivo e ajudar a equipa a fazer grandes coisas", destaca Reko, resumindo a razão de tantos craques na alta roda saídos da mesma academia.

"É uma das maiores escolas em Portugal, não tenho dúvidas! Tem condições de clube muito grande e a cidade desportivo é a verdadeira prova. Estão a colher frutos, bastando olhar para o dinheiro arrecadado com Carmo, Vitinha, Samuel Costa e por aí fora. Assim continuará", conclui.

Reko Silva, de 23 anos, jogou pelo Braga dos 13 aos 20 anos, despedindo-se com estatuto de capitão durante boa parte deste trajeto. Cumpriu a última época entre Torreeense, da Liga 2, e Anadia da Liga 3, sem experimentar protagonismo.