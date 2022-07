David Carmo já treina com o campeão nacional: veja aqui

Central português foi oficializado nesta terça-feira e já se apresentou às ordens de Sérgio Conceição

Reforço para a nova temporada, David Carmo já se apresentou no centro de treinos do Olival durante esta quarta-feira para começar a nova aventura no FC Porto.

Nas redes sociais, os dragões assinalaram o momento do primeiro treino do central português, que chega do Braga por 20 milhões de euros, acrescido de 2,5 milhões dependentes de objetivos desportivos.

Recorde-se que David Carmo assinou contrato até 2027, ficando com uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros.