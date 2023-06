David Carmo: "Foi uma época de aprendizagem, sentir o que é o FC Porto"

Declarações de David Carmo, ao Porto Canal, após a conquista da Taça de Portugal pelo FC Porto

Dar o melhor: "Disse no início que ia dar o meu melhor, seja dentro ou fora de campo, e fico muito feliz por eles. Dá gosto de vê-los a jogar lá dentro e também os nossos adeptos que são incríveis. Sinto o mesmo sabor e a mesma felicidade que eles."

Poucos minutos: "Foi uma época de aprendizagem, sentir o que é o FC Porto, um clube grande, estou muito mais preparado para quando tiver oportunidade para responder. As decisões são do mister e eu tenho de respeitar. A próxima época é trabalhar bem e voltar forte e ter uma época melhor do que esta."

Jamor: "É a festa do futebol em Portugal, jogaram as melhores equipas, felizmente ganhou o FC Porto."