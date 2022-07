David Carmo fala em "orgulho": "Senti que o FC Porto era o sítio certo"

FC Porto divulgou esta quarta-feira uma entrevista com David Carmo, reforço contratado ao Braga.

Balneário: "É um orgulho, um privilégio poder partilhar este espaço com os melhores jogadores do campeonato português e de Portugal. Espero passar muitos bons momentos e festejar muito com eles."

Ambição: "Espero ser muito feliz, conquistar muitas coisas, vou dar o máximo de mim."

Como acompanhou o interesse do FC Porto: "Senti que era o sítio certo. Mal tive essa informação, quis muito. Até estar concluído estava muito focado, queria muito vir."

O que pode acrescentar: "O que me obrigo a mim próprio, com muita vontade. Ser mais um do grupo, ajudar da forma que for pedida."

Champions: "É o sonho de qualquer jovem, são grandes jogos entre os melhores clubes europeus. Poder fazê-lo pelo FC Porto e no meu país é um orgulho enorme. Estou ansioso para que esse momento chegue."

Estreou-se como profissional no Dragão: "Estou mais maduro, com maior noção da vida e do mundo em que estou inserido. Estou mais preparado."

Sérgio Conceição: "Sem ter trabalhado diretamente com ele, consigo ver, pelos resultados que o FC Porto tem tido, o contributo que tem dado ao clube. Estou ansioso, até porque partilho dessa mentalidade de intensidade máxima. Isso faz a diferença no final."