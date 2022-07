David Carmo fala de Pepe e explica escolha do número da camisola

FC Porto e Braga oficializaram o acordo de transferência de David Carmo, com o central a rumar aos dragões. O contrato do defesa é válido até 2027.

Especial voltar a jogar com Pepe depois da Seleção: "Sim, é um central de referência para qualquer central da minha idade ou que está agora a chegar ao futebol profissional. Será um orgulho e estou mais do que ansioso por, principalmente, aprender e ir à luta".

Escolha da camisola 4: "Representa a posição de central. Lá está, ainda mais responsabilidade, mas levo isso tudo com uma responsabilidade boa. É uma coisa que me faz querer representar o clube da melhor maneira e também o número".

Como será o primeiro jogo: "Só no momento é que vou saber. Mas já vim aqui jogar e é um clube enorme, com adeptos dos melhores do Mundo e estou ansioso para ir com eles à luta".

Objetivos individuais e coletivos: "Os únicos objetivos individuais é que possam contar comigo no clube, no grupo, mais um fã do clube... Os coletivos, tenho a certeza de que vamos lutar para disputar da melhor maneira em todas as competições em que estivermos".