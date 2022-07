"David Carmo é um central muito equilibrado, nivelado por cima"

Declarações de Carlos Carvalhal em entrevista a O JOGO.

Carlos Carvalhal não tem dúvidas que David Carmo vai ser um jogador de topo e que até vai merecer a cobiça de clubes estrangeiros de nomeada, mas não gosta de falar em centrais completos, sobretudo pela exigência de um lugar tão específico numa equipa.

"Centrais completos é muito difícil, porque hoje em dia aos centrais exige-se muita coisa. No meu tempo exigiam-me era que eu anulasse o ponta de lança. Hoje em dia a quem mais se exige dentro de uma equipa de futebol é ao central, porque tem de defender, tem de saber atacar e posicionar-se, tem de jogar bem de cabeça e antecipação, tem de jogar curto e longo, conduzir bola e jogar em profundidade. É um sem-número de requisitos que, para encontrar um central completo, é muito difícil", enumerou o antigo treinador do Braga, sem deixar de destacar a qualidade do seu antigo jogador:

"O que se pode dizer do David é que é um central muito equilibrado, nivelado por cima. Creio que vai estar à altura das exigências."

"Seleção? Vai estar preparado"

Na recente entrevista que Pinto da Costa deu ao Porto Canal, o presidente do FC Porto mostrou-se convencido que contratou um jogador que vai estar muitos anos na Seleção Nacional. Carlos Carvalhal não quer imiscuir-se no trabalho de Fernando Santos, mas não tem dúvidas sobre a qualidade do central que treinou no Braga.

"O que posso afiançar é que o jogador vai estar preparado para corresponder a um nível de exigência muito alto", vincou.