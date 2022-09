David Carmo e Pepê valorizados entram no clube dos 20 milhões

David Carmo, central do FC Porto

Defesa-central e extremo portistas viram subir o valor de mercado no portal "Transfermarkt" e estão entre os mais valiosos nas respetivas posições.

O início de época irregular do FC Porto, com três derrotas e um empate em dez jogos, não travou a valorização de alguns dos seus ativos, com destaque para David Carmo e Pepê.

A dupla passou a integrar o clube dos 20 milhões de euros no que diz respeito ao valor de mercado no portal especializado "Transfermarkt".