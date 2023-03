David Carmo com um pé de vantagem: o onze provável do FC Porto frente ao Estoril

Preferência por um central canhoto a jogar pela esquerda deve levar Conceição a apostar no ex-Braga. David Carmo fez 90 minutos pela equipa B e está pronto para render o castigado Marcano. Fábio Cardoso seria a alternativa, mas o técnico nunca o experimentou ao lado de Pepe. Nem mesmo quando estava em alta...

Se a lógica que Sérgio Conceição tem aplicado na seleção do onze se mantiver hoje, na receção ao Estoril (20h15), a escolha para substituir Marcano recairá em David Carmo. Os regressos de João Mário, Uribe, Pepê e Taremi serão as outras novidades no onze titular. O ex-Braga não atua de início desde outubro, mas tem uma característica que o diferencia de Fábio Cardoso e o coloca em vantagem na corrida pela titularidade no lado esquerdo do centro da defesa: o facto de jogar preferencialmente com o pé canhoto. Conceição não faz disso condição essencial, mas já admitiu a preferência em janeiro, quando se levantavam dúvidas sobre se seria Cardoso ou Marcano a formar dupla com Pepe daí em diante.

"Claramente prefiro ter um central esquerdino para jogar à esquerda, mas já joguei com dois destros e tem de se trabalhar outro tipo de situações, nomeadamente a saída de bola. Mas prefiro ter um esquerdino, sim", explicou, na altura, o treinador, que demonstraria essa predileção ao fixar o espanhol ao lado do capitão nos últimos 11 jogos. De resto, a junção de Cardoso a Pepe contra os estorilistas seria mesmo uma opção inédita. Pelo menos de início.

Forçado a mexer no eixo defensivo por castigo de Marcano, que completou uma série de cinco cartões amarelos no campeonato, Sérgio Conceição deverá, por isso, recuperar uma parceria que até chegou a testar antes da interrupção das competições domésticas para o Mundial. O início foi espinhoso, devido às derrotas com o Atlético de Madrid (fora) e o Brugge (casa) na Liga dos Campeões, mas foram mais os sucessos dos portistas nos seis jogos em que Pepe e David Carmo jogaram juntos do que o inverso. Aliás, quando os dois pareciam estar a melhorar a química entre si, fruto dos triunfos com o Braga (casa) e o Bayer Leverkusen (casa e fora), o internacional português lesionou-se, levando à reunião de Carmo com Fábio Cardoso (destro).

Olhando para o histórico de opções de Conceição para esta posição específica desde que chegou ao Dragão, só mesmo quando se viu privado de Marcano é que o técnico apostou em dois destros no eixo defensivo. No começo de 2018/19, depois de ter perdido o espanhol para a Roma, ainda chegou a experimentar Diogo Leite ao lado de Felipe, mas repensou as opções com as chegadas de Militão e Pepe. Em 2019/20, quando viu os dois brasileiros rumarem aos clubes de Madrid, nem hesitou quando lhe foi colocada a possibilidade de Marcano regressar. Contudo, uma rotura de ligamentos do central de 35 anos, em maio de 2020, obrigou-o novamente a abdicar dele e a recorrer a Mbemba (destro) para atuar com Pepe. Desta vez, porém, manteve a aposta na dupla durante mais tempo, até que a partida do congolês, no final de 2021/22, levou Conceição a indicar David Carmo para reforçar o plantel precisamente por ser esquerdino.

Onze provável do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, David Carmo e Zaidu; Otávio, Uribe, Eustáquio e Pepê; Namaso e Taremi.