Fábio Cardoso é o outro central disponível, mas nunca alinhou de início ao lado de Pepe.

David Carmo cumpriu 90 minutos, ontem, no empate (1-1) da equipa B do FC Porto com o Mafra, numa altura em que Ivan Marcano fica indisponível por um jogo, por ter completado uma série de cinco cartões amarelos no campeonato.

Se o camisola 4 será o escolhido para o onze, na sexta-feira, frente ao Estoril, é algo a que apenas Sérgio Conceição poderá responder, mas a possibilidade ganha força.