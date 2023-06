David Carmo a afiar o "machado": "Quer mostrar que podem contar com ele no FC Porto"

Defesa dedica parte das férias a trabalhar para aparecer em força na pré-época. Técnicos revelam um pouco do treino em O JOGO e perspetivam evolução. Aliado ao trabalho de ginásio com a finalidade de lhe dar mais força e resiliência, o esquerdino dos dragões viu o estilo de jogo dissecado por um analista para aprimorar os pontos fortes e disfarçar os mais fracos.

As redes sociais estão por estes dias recheadas de fotografias de jogadores a trabalhar nas férias. O tempo em que este período servia apenas para descansar e viajar já lá vai e, quem quiser estar a top desde o primeiro dia da nova temporada, sabe que tem de alternar os banhos de sol com algum treino. Foi com esse objetivo que David Carmo procurou a "Apex", uma academia algarvia que, em parceria com a "The Peak", tenta ajudar o central a "afiar a lâmina do machado" para atacar um lugar no onze do FC Porto em 2023/24 logo desde o arranque, marcado para o dia 7 de julho.

A analogia é efetuada em O JOGO por Julerson Dias, um dos responsáveis pelo trabalho de campo desenvolvido pelo portista, explicando a necessidade de atletas como o esquerdino dos dragões em "aprimorar pequenos detalhes que no futuro podem fazer a diferença".