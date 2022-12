Sérgio Conceição tem puxado pelo avançado com treino específico com bola e, principalmente, sem ela.

Os dois golos que marcou em Chaves são mais uma prova do crescimento e da aprendizagem do "bom aluno" Danny Namaso. O avançado inglês pode ter surpreendido muitos portistas com a exibição na Taça da Liga mas não Sérgio Conceição.