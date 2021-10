Jovem avançado inglês estreou-se a marcar na principal equipa do FC Porto.

Danny Loader teve uma estreia de sonho pelo FC Porto. O jovem avançado inglês foi lançado por Sérgio Conceição na segunda parte do dérbi com o Boavista e fixou o resultado final em 4-1. "Não posso descrever como me sinto. Obrigado a Deus, a todos os que os que estiveram comigo e ao FC Porto. É incrível, não consigo descrever", afirmou, em declarações ao Porto Canal.

O jogador, de 21 anos, chegou na época passada à Invicta, para representar a equipa B e de imediato desenhou o "sonho" que concretizou no sábado. "Quando cheguei e vi o estádio, pensei que um dia ia jogar e marcar aqui", revelou Loader, a quem Sérgio Conceição pedira para "dar linhas de passe, muita energia à equipa e desfrutar do momento". Pese a alegria, Danny não abranda e quer "mais jogos pela equipa principal e progredir com o FC Porto".

O inglês chegou ao Dragão no verão de 2020 - assinou por duas temporadas - proveniente do Reading, clube onde fez a formação e se estreou como profissional e pelo qual realizou 35 jogos e marcou dois golos. Trata-se de um jogador que faz todas as posições do ataque, dá mobilidade e largura na frente e que consegue progredir facilmente com a bola controlada.

Fez parte da seleção de Sub-17 inglesa que venceu o Mundial em 2017, ao lado de jogadores como Jadon Sancho e Phil Foden. Nesse mesmo ano, com apenas 16 anos, foi chamado por Jaap Stam ao estágio de pré-época do Reading, estreando-se numa partida da Taça da Liga. Mais tarde seria orientado por José Gomes, que o utilizou em 20 jogos.

Em consequência disso esteve muito perto de assinar pelo Wolverhampton de Nuno Espírito Santo. A transferência caiu no último dia do mercado e Danny ficou no Reading até terminar o contrato. No ano passado, como jogador livre, assinou por duas épocas, com uma cláusula que o FC Porto pode acionar de prorrogação por mais três anos. E a SAD está a ponderar avançar. Esta chamada de Conceição é mais uma prova de que os responsáveis do clube estão satisfeitos com o trabalhado do avançado inglês.