"Danny Loader é um jogador e uma pessoa em que o FC Porto pode confiar"

Danny Loader estreou-se pela equipa principal do FC Porto com um golo, no dérbi com o Boavista

José Gomes, treinador português do Al Taawon, orientou Danny Loader no Reading e antevê um futuro risonho ao avançado no FC Porto, depois da estreia auspiciosa - com direito a golo - frente ao Boavista.

Danny Loader protagonizou uma estreia de sonho pela equipa principal do FC Porto. Depois de 40 jogos e oito golos na formação secundária dos dragões, na qual ingressou em 2020, o avançado inglês teve a chance de mostrar serviço em pleno Estádio do Dragão e deu conta do recado, ao marcar o quarto golo azul e branco na goleada aplicada (4-1) ao rival citadino Boavista.

José Gomes, treinador português que, atualmente, orienta o Al Taawon, da Arábia Saudita, trabalhou com o jovem, de 21 anos, no Reading, e, em conversa com o O JOGO, apontou o "profissionalismo incrível" como uma das grandes qualidades do dianteiro. "Se confiarem nele, não vai deixar que fiquem mal", assinalou.