Danny Loader após hat trick frente ao Penafiel: "É o que me faz mais feliz"

Avançado britânico foi o homem do jogo no triunfo do FC Porto B sobre o Penafiel, por 3-1, em jogo da 16.ª jornada da Liga SABSEG. Confira as declarações do jogador ao Porto Canal.

Bom momento pessoal: "É óbvio que para mim é positivo fazer golos, porque é o que me faz feliz. Mas o mais importante são os três pontos. Era um jogo importante para terminar este ano com os três pontos e nós conseguimos. Por isso, estou muito feliz."

Trabalho de equipa: "Hoje estivemos muito bem. Fomos a melhor equipa, dominámos [o jogo] e isso é o mais importante, especialmente aqui no Olival. É a nossa casa e, por isso, temos de a defender."