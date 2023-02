Danilo recorda uma lição de Atsu no FC Porto: "Você comia o frango todo e também o osso"

O brasileiro Danilo, agora na Juventus, foi companheiro de equipa de Atsu no FC Porto em 2012/13

Christian Atsu, antigo jogador de FC Porto e Rio Ave, atualmente nos turcos do Hatayspor, foi encontrado morto sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, sul da Turquia.

De acordo com os média turcos, o antigo jogador do Chelsea e do Newcastle, de 31 anos, estava sob os escombros da sua residência em Ronesans, uma torre de 12 andares que desabou no sismo.

Esta tarde, o brasileiro Danilo, agora na Juventus - companheiro de equipa de Atsu no FC Porto em 2012/13 - recordou um episódio que teve o ganês como protagonista. Protagonista de uma "grande lição", refere o internacional brasileiro numa publicação no Instagram.

"Momentos considerados " normais" podem nos deixar grandes lições.

Lembro-me bem, dos nossos almoços ou jantares de concentração do FC Porto no hotel Solverde, em Espinho, Portugal, onde você sempre comia o frango todo e também o osso. Isso mesmo. O osso.

Nós, na nossa superficialidade sempre dávamos risadas e falávamos : " Que fome é essa Atsu?! "

Até que tal dia, mesmo sem precisar, e sempre levando tudo com leveza e com aquele sorriso largo, nos explicou que tinha o hábito de comer também o osso, porque na infância aprendera a não desperdiçar nada do que se tinha para comer, pois não sabia quando e qual seria a próxima refeição. Porra, que pancada direto no estômago, se é que vale o trocadilho. Entre nós, aqueles últimos dias de FC Porto onde você me pediu uma camisola de recordação dizendo : " Quando eu for pai, contarei para meus filhos que um dia joguei com Danilo." Já agora digo, você era inspiração mesmo sem saber. Contarei eu para os meus filhos que joguei e conheci tal ser humano como você. Bom descanso irmão", pode ler-se.