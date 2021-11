Danilo recorda período no FC Porto: "Foi o meu primeiro choque de realidade"

Lateral-direito brasileiro, atualmente ao serviço da Juventus, representou o emblema azul e branco entre 2011 e 2015.

Danilo Luiz chegou ao FC Porto em 2011, proveniente do Santos, tendo deixado o clube azul e branco em 2015, rumando ao Real Madrid. Passou depois pelo Manchester City, antes de chegar à Juventus, onde está desde 2019.

Em entrevista ao portal "Goal", e questionado sobre o clube que mais o marcou tendo em conta a aprendizagem que teve, o lateral-direito brasileiro voltou a destacar o FC Porto.

"Por ter muito os pés assentes na terra e consciência do que quero, nunca me deslumbrei com o tamanho dos jogadores e clubes, mas claro que em determinados momentos as coisas fascinam. Sempre olhei para o que servisse de aprendizagem, coisas que pudesse melhorar. No meu primeiro ano no FC Porto não foi fácil em termos de lesões, adaptação, pelo valor que custei. Éramos obrigados a chegar a 1h30 antes do treino. No Santos o treino era às 16h00, eu chegava às 15h55 e aconteceu chegar já com a equipa já no campo. Era assim, hoje tenho certeza que é diferente e evoluiu no Brasil, mas na minha época era assim", começou por dizer.

"Cheguei ao FC Porto e não estava a desempenhar o meu futebol da melhor forma, pensei que havia alguma coisa que não estava a fazer bem. Não me compraram para passear, à toa. A obrigação era chegar 1h30 antes do treino. Eu tomava café e esperava até à hora do treino. Num determinado momento tive um clique e passei a observar os jogadores que faziam diferença na equipa naquele momento", continuou o internacional brasileiro de 30 anos, antes de concluir:

"Foi quando olhei para jogadores como Hulk, João Moutinho, Lucho González, os mais experientes do FC Porto. Jogadores com identidade no clube, muita influência, e passei a observar. Disse: "Tenho que fazer o que eles fazem". Foi o meu primeiro choque de realidade. Comecei a não ficar lá parado à espera do treino, mas a ir para o ginásio fazer exercícios de agilidade, reforço muscular, e a usar o meu tempo da melhor forma."