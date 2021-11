Danilo foi questionado sobre Real Madrid, Manchester City e Juventus. Respondeu com FC Porto

Lateral-direito representou o emblema azul e branco entre 2011 e 2015.

Danilo Luiz chegou ao FC Porto em 2011, proveniente do Santos, tendo deixado o clube azul e branco em 2015, rumando ao Real Madrid, onde esteve duas temporadas. Depois disso, e sempre mantendo um papel importante, representou o Manchester City, entre 2017 e 2019, ano em que chegou à Juventus, onde se mantém.

Em entrevista ao portal "Goal", o lateral-direito brasileiro foi questionado sobre o segredo para manter a regularidade em clubes de topo na Europa como Real Madrid, Manchester City e Juventus, mas o jogador começou por responder... lembrando o FC Porto.

"Entendo a pergunta, mas incluiria também os anos no FC Porto e vou explicar o porquê: pela dificuldade de adaptação que um jovem jogador de futebol tem quando sai do seu país para um diferente, mesmo falando português e sendo em Portugal. É uma Liga diferente, com clima, pessoas e tipo de futebol diferentes. Incluiria nessa estatística os anos no FC Porto, um clube enorme também. Mas claro que entendo que City, Real e Juventus representam uma importância diversa no futebol mundial", afirmou o internacional brasileiro.

"Ligo isso [a regularidade] sempre à constância do trabalho. Sou consciente do meu papel em cada uma das equipas. Tenho a certeza que não sou craque nem o jogador que vai dar show, mas tenho a consciência da minha importância para as equipas, da minha importância tática, do que represento no jogo de equilíbrio defensivo, aquilo que mais me divirto a jogar futebol hoje em dia, que é a construção das jogadas", continuou, concluindo de seguida:

"Sempre me foquei no trabalho, na consistência e em saber a minha importância para cada equipa. A partir do momento em que se entende isso e se trabalha para maximizar o potencial e diminuir ao mínimo os pontos fracos, isso faz com que estejas num patamar elevado por muito tempo."