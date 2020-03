Danilo: "Campeonato? Queremos todos ir até ao fim"

Capitão do FC Porto partilhou com a Tribuna Expresso a preparação do plantel com vista ao regresso aos relvados e a forma como tem conciliado o trabalho diário com as brincadeiras com colegas atuais e de outras épocas

Em entrevista à Tribuna Expresso, Danilo revelando que todo o plantel do FC Porto está a trabalhar com o intuito de terminar o campeonato, caso as autoridades assim o permitam. O capitão do FC Porto também contou a forma como se divertes nas horas vagas com colegas atuais e de outras eras, na consola.

Campeonato: "Tinha de parar mesmo, porque não havia forma de continuar. Mas acho que o campeonato tem de acabar. Queremos todos ir até ao fim."

Adiamento do Europeu: "Sim, realmente vamos ficar com esse título mais tempo mas infelizmente pela situação que vivemos. Talvez no futuro possamos falar sobre termos sido campeões da Europa, pelo menos durante cinco anos. Mas, obviamente, que até hoje não se falou nem se fala desse assunto porque o momento é muito delicado e as preocupações são outras."

Pior parte do isolamento: "Como atletas profissionais estamos habituados a estar muito tempo fora de casa, seja em estágios, treinos ou jogos. Não poder sair para fazer essas tarefas e estar com os nossos colegas é o mais complicado. Até porque a nossa profissão é mesmo de contacto e interação com outras pessoas. Há a parte boa que é poder aproveitar todo este tempo para conviver mais com a família e reforçar os laços fortes que uma família deve ter."

Vida em família: "Tenho brincado com as minhas filhas e até perco um pouco a sanidade (sorriso). Tenho falado muito com a minha esposa, e também com amigos através de videochamada. Ao fim e ao cabo, aproveitar todo o tempo que não tinha antes para fazer coisas que não conseguia fazer e também descansar física e mentalmente de uma época que tem sido muito intensa de muito desgaste e muita pressão. É importante pensar noutras coisas que não só o futebol e sentir que, estando o jogo parado, não se fala de temas extra-futebol que motivam conflitos constantes."

Escape: "Sim, jogo 'Call of Duty' e 'RainbowSix' com colegas mesmo alguns que já não estão cá como o Felipe, Vaná. Alex, Otávio, Soares, Manafá são alguns colegas de equipa que fazem também parte de um grupo WhatsApp que se chama 'RainbowSix' e marcamos encontro geralmente ao final do dia, é uma forma de conviver. É um jogo de equipa...convém ganhar em equipa embora, individualmente, ache que o Felipe é o que joga melhor. Pessoalmente, gosto também de jogar Call of Duty."