Danilo, Alex Sandro e uma certeza: "É que lá é sempre para ganhar..."

Os dois jogadores vão regressar ao Estádio do Dragão, desta feita com a camisola da Juventus e, em entrevista ao Magazine da Liga dos Campeões, da UEFA, garantem que a eliminatória com o FC Porto será difícil.

Representar o FC Porto

Danilo [D]: "Vou falar por mim, mas creio que também é válido para o Alex Sandro, o FC Porto foi um período em que amadurecemos como jogadores na Europa, passámos por diversas mudanças nas nossas vidas, de país. Foram muitas noites de concentração no Solverde e ainda hoje falámos sobre os mesmos assuntos."

Alex Sandro [A.S.]: "Até nos estágios ele pedia para ficar comigo no quarto"

Ausência de adeptos

A. S.: "Tive a felicidade de jogar no Dragão com adeptos [pela Juventus, em 2017] e foi uma receção muito boa, fiquei muito feliz. Temos ainda uma grande ligação com o clube e com a cidade. Quando vamos lá, sentimo-nos em casa. Temos muitos amigos no clube, na parte médica, na estrutura."

D: "É triste não ter os adeptos. Dava tudo para ter o estádio do Dragão cheio, apesar de ser uma força incrível para os jogadores do FC Porto, eles empurram os 90 minutos Seria mais duro para nós, adversários. Vivi grandes momentos ali, fui muito feliz naquele estádio."

FC Porto vai ser difícil

D: "Por uma questão de cultura, de costume, o FC Porto é sempre duro neste tipo de jogos. Quando jogava lá, esperávamos sempre este tipo de jogos, preparávamos de uma forma especial. Esperamos dificuldades muito grandes. O Sérgio [Conceição] vai preparar a equipa para vencer e passar a eliminatória. Tem jogadores que estão muito bem. O Corona, Luis Díaz, jogadores experientes como o Pepe, o Sérgio Oliveira que cresceu imenso esta época. Para passarmos temos de estar a um nível muito alto."

A.S.: "A mentalidade do FC Porto, como cultura, é essa. Contra equipas grandes na Champions, normalmente faz ótimos jogos. A Juventus já conhece o FC Porto e não vai ser um jogo fácil, mas estamos preparados."

Cultura do FC Porto

D: "É que lá é sempre para ganhar."

A.S.: "É.... jogo no Dragão é para ganhar. Contra as equipas grandes vamos empatar? Não, estando no FC Porto e no Dragão a mentalidade é única: só se pensa em vencer."