"Mais do que os jogadores do FC Porto até, quem acreditava era o Sérgio Conceição"

Médio e capitão Danilo elogia o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição

Danilo considera que a chegada de Sérgio Conceição ao FC Porto tornou a equipa mais forte em vários pontos, nomeadamente quanto ao espírito de grupo evidenciado no balneário.

"Neste últimos quatro anos temos crescido muito e feito muitos pontos. A força no balneário cresceu com a chegada do mister Sérgio, porque preserva muito a união. Isso é importante para quem quer conquistar o máximo de títulos numa época. Além dos treinos, o treinador tem de preservar essa coesão de balneário, da comunicação do clube, do departamento médico e acho que estamos no bom caminho. Apesar de termos perdidos algumas finais em penáltis, decisões menos conseguidas da nossa parte, mas acho que para ganhar muitas coisas também tens de perder. É assim na vida. Perdemos algumas finais, mas futuramente vamos ganhar muitas. O bom tempo haverá de chegar qualquer dia", afirmou o médio, em entrevista divulgada no programa "FC Porto em casa", disponível em várias redes sociais.

Danilo lembrou ainda que, quando os dragões estavam bem atrás do Benfica na tabela, já muitos não acreditavam na recuperação. "Mais do que os jogadores até, quem acreditava era o Sérgio Conceição. Ele é que tinha a energia positiva. conseguimos dar a volta e estamos de parabéns", disse, explicando depois, quanto a alguns conflitos que possam existir no seio de um clube: "Num grupo haverá sempre opiniões diferentes. Haverá momentos de alegria e de tristeza. É como nas nossas famílias. No seio do FC Porto podem ou não surgir conflitos, mas o mais importante é saber líder com eles e como os ultrapassar. O André Villas-Boas disse que tinha criado um ringue. Isso é saudável. Ninguém vai lutar, como é óbvio. Foi uma forma de as pessoas fazerem as pazes. Foi inteligente da parte dele. É com esses conflitos que se vive, que se criam homens de carácter e se ganham coisas."