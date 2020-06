Daniel Barreira reforça scouting do FC Porto: saiba mais sobre o ex-Barcelona

"Bibota" acumulará funções de vogal para a formação e diretor de scouting e garantiu um reforço proveniente do Barcelona.

A entrada para a Direção do FC Porto, na qualidade de vogal para o futebol de formação, não desviou a atenção de Fernando Gomes da direção do departamento de scouting. O "Bibota" vai acumular as duas funções, pelo menos para já, e O JOGO sabe que se prepara para reforçar a equipa de scouts com Daniel Barreira.

O ex-Barcelona é o primeiro rosto de uma reestruturação que deverá ter mais algumas caras novas, até porque o objetivo de Gomes passa por dar mais força ao departamento e reforçá-lo com profissionais capazes de sinalizarem mais e melhor talento para as equipas portistas.

Daniel Barreira entra no FC Porto após três anos no grupo de scouts do Barcelona, para o qual entrou após algumas experiências como treinador no início do percurso no futebol. Professor na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, orientou várias equipas de formação no Boavista até 2005/06, época em que chegou a ajudar Jesualdo Ferreira durante a efémera passagem do "Professor" no comando dos axadrezados.

Seguiram-se ligações ao V. Guimarães (Sub-15), ao Espinho (Sub-17) e ao Leixões (Sub-17 e Sub-19), clube pelo qual arrecadou o título de campeão regional, em 2009/10. Em 2013/14 foi treinador adjunto no Trofense e em 2016/17 entrou para a estrutura do Barça. Agora, aos 39 anos, prepara-se para trabalhar com Fernando Gomes, que numa recente entrevista a O JOGO já dava a entender a necessidade de reforçar o departamento de scouting dos dragões. "A nossa entrega foi sempre enorme, colaborante e, sobretudo, sabendo viver com a frustração. Temos tido um trabalho de pesquisa de jogadores importante nos últimos tempos, mesmo tendo em conta que nos últimos quatro anos o FC Porto não teve o mesmo orçamento. O departamento teve sempre um bom orçamento, mas não é tão avantajado", lamentava o "Bibota". Barreira está confirmado e outros lhe seguirão.